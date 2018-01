"Fire and Fury", il libro esplosivo che fa infuriare Trump

Washington, (askanews) - Il libro che fa infuriare Donald Trump: si intitola "Fire and Fury: Inside the Trump White House", dentro la Casa Bianca di Trump; sarà in libreria il 9 gennaio e le anticipazioni sulla stampa in lingua inglese sono a dir poco scottanti. Secondo l'autore Michael Wolff per esempio la vicenda dei contatti con la Russia in campagna elettorale è serissima: cita l'ex stratega della campagna Trump, Steve Bannon, secondo cui il figlio del presidente Donald Trump Junior e il genero Jared Kushner sono stati "sovversivi" e "antipatriottici" per avere incontrato dei russi alla Trump Tower nel giugno 2016.

Non basta. Secondo le anticipazioni del libro, che cita centinaia di fonti vicine all'entourage Trump, né l'attuale presidente né la sua cerchia pensavano davvero o avevano desiderio di vincere le elezioni; i risultati del novembre 2016 sarebbero giunti come un fulmine a ciel sereno.

E ancora: secondo i riassunti del volume pubblicati in primis dal Guardian e poi dal New York Magazine e dal Washington Post, la figlia di Trump, Ivanka, avrebbe maturato lei stessa ambizioni presidenziali per il futuro.

E ancora: il magnate dell'informazione Rupert Murdoch avrebbe definito Trump "un idiota" dopo una conversazione sul tema dell'immigrazione.

Insomma materiale esplosivo che si sta abbattendo su Washington come un terremoto. E la Casa Bianca reagisce con tutta la furia tipica dell'era Trump. In un comunicato il presidente ha dichiarato che Steve Bannon quando è stato licenziato non ha perso solo il lavoro ma anche la testa. La Casa Bianca minaccia azioni legali contro l'ex stratega.

Intanto i commentatori si dividono; fra chi ritiene che il volume dimostri una volta di più l'incapacità di Trump a governare, e chi si chiede se bisogni fidarsi dell'autore Michael Wolff, noto polemista già accusato in altre occasioni di non essere affidabile.