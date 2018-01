Milano, addio ai barconi-bar abusivi sul Naviglio Pavese

Milano (askanews) - Dopo un contenzioso pluridecennale tra i gestori e il Comune, a Milano è scattata l'ora X per i barconi del Naviglio Pavese, trasformati dai primi anni Ottanta in bar-ristoranti abusivi. Una presenza ormai radicata nell'arredo urbano, ma contrastata prima dalle carte bollate e poi dalle gru e dagli operai che l'amministrazione comunale ha messo all'opera dal 3 gennaio. Una squadra incaricata di smontare e rimuovere le cinque chiatte entro l'inizio del primo fine settimana del 2018. A pagare le spese, più di 100.000 euro, sarà intanto Palazzo Marino, che però chiederà poi il conto ai gestori dei locali. L'area di cantiere, tra piazza XXIV Maggio e il ponte di via Gola, è stata isolata con nastri e transenne e controllata da polizia, carabinieri, agenti della polizia locale, protezione civile e sommozzatori. L'impresa ha cominciato con la rimozione degli arredi e del tetto delle imbarcazioni con un ragno meccanico per poi procedere con il sollevamento delle chiatte attraverso una gru e il trasporto eccezionale durante la notte. Per questo, nelle ore notturne, è stata sospesa anche la circolazione dei tram nella zona.