Cate Blanchett presiederà la giuria del festival di Cannes

Cannes, (askanews) - Sarà l'attrice australiana Cate Blanchett a presiedere la giuria del prossimo festival di Cannes nel maggio 2018. Sarà la dodicesima donna presidente di giuria della kermesse francese, notano gli organizzatori. Una scelta forse non casuale sulla scia delle contestazioni contro le molestie nel mondo del cinema, battaglia che vede Blanchett in prima linea. In carriera ha vinto due Oscar e tre Golden Globe fra cui quelli per migliore attrice in "Blue Jasmin" di Woody Allen. Premiate anche le sue interpretazioni in "Carol", "Elizabeth the Golden Age" e "Il signore degli anelli".