Israele intende cacciare migliaia di migranti africani

Economia

Borse europee chiudono in rialzo, a Milano bene Mediaset e Fca

Le Borse europee chiudono in rialzo, complice il record del Nasdaq e l’euro che frena sul dollaro. Dopo una seduta altalenante a Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,27%. In progresso anche Parigi +0,81%, Londra +0,30% e Francoforte +0,83%. A Piazza Affari maglia rosa per Stm +3,15%, bene Mediaset che guadagna il 2,98%, cresce il settore del lusso. Acquisti su Fca +2,57% che ha registrato un ...