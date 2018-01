In Iran arrestata anche la ragazza simbolo delle proteste

Teheran, (askanews) - Fra gli ultimi arresti delle proteste in Iran ci sarebbe anche la ragazza che è stata definita un'eroina per aver sventolato il suo hijab bianco a testa scoperta; un video che circola da alcuni giorni ed è diventato virale. Solo la settimana scorsa la polizia nella cvapitale teheran ha annunciato che non arresterà più le donne che non rispettano le norme d'abbigliamento imposte dalla rivoluzione islamica del 1979. Il video è stato postato su Twitter da Armin Navabi, autore del blog "Atheist Republic" e del libro "Why there is no God", con la didascalia "Questa donna in #Iran si è tolta l'#hijab per contestare le norme d'abbigliamento imposte alle donne islamiche."