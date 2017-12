Serena Williams sui campi da tennis, la neomamma ad Abu Dhabi

Roma, (askanews) - La campionessa di tennis, ex numero uno del mondo, Serena Williams, dopo la gravidanza e la nascita della figlia, torna sui campi da tennis, ad Abu Dhabi, per un match esibizione al campionato mondiale Mubadala. La tennista americana, 36 anni, riappare al pubblico sui campi dopo quattro mesi dalla nascita della figlia. La Williams non gioca ufficialmente da gennaio, quando ha ...