Siria, a Raqqa scoperte due fosse comuni con decine di corpi

Iran, migliaia di supporter del regime in piazza

Roma, (askanews) - Migliaia di sostenitori del regime iraniano hanno sfilato per le vie di alcune città dell'Iran in una dimostrazione di forza del regime, dopo le due giornate di protesta iniziate giovedì, le più grandi degli ultimi anni. La televisione di Stato ha fatto vedere le immagini di folle di supporter del regime, vestiti di nero, che sfilavano per le strade della capitale Teheran, ...