Ecco come usare i fuochi di artificio: i tutorial della polizia

Roma, (askanews) - Ecco i video tutorial della polizia di stato per un uso corretto e consapevole dei fuochi di artificio. Un medico, un artificiere e un cinofilo mettono in guardia i cittadini sui rischi connessi all'uso degli artifici pirotecnici soprattutto quando vietati e non conformi alla normativa europea.

Negli ultimi anni, anche grazie a questi consigli, sono diminuiti i feriti e i decessi, in particolare durante la notte di Capodanno.