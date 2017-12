Liberia, Weah annulla discorso inaugurale per motivi di sicurezza

Roma, (askanews) - La folla lo ha acclamato per ore, ma il discorso inaugurale di George Weah, neo-presidente eletto in Liberia, è stato cancellato per ragioni di sicurezza. L'ex giocatore di calcio ha lasciato il luogo dove doveva tenere l'intervento tra l'acclamazione e la rabbia della gente, che ha atteso per ore.

La commissione elettorale nazionale ha annunciato che l'ex giocatore del PSG, del Monaco e del Milan ha incassato il 61,5% dei voti, contro il 38,5% del suo avversario, il vicepresidente uscente Joseph Boakai. Weah ha promesso cambiamento nel Paese, democrazia e pace.