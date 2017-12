Eroina nel bagagliaio, sequestrata un chilo e mezzo di droga

Roma, (askanews) - Sequestrato dalla polizia a Torino un chilo e mezzo di eroina, nascosta in un doppio fondo del bagagliaio di un auto utilizzata da un uomo di 37 anni di nazionalità albanese, residente in Brianza. L'uomo è stato arrestato nel quartiere Barriera di Milano.

I poliziotti avevano notato l'uomo che, dopo aver parcheggiato in via Breglio, si era diretto in via Bibiana nei pressi di un supermercato, dove aveva incontrato una persona con la quale ha avuto una discussione. Tornato all'auto, con fare nervoso, gli agenti lo hanno sottoposto a un controllo.

Durante la perquisizione dell'auto, i poliziotti si sono insospettiti per il forte odore di acetone. Gli agenti hanno quindi rinvenuto, all'interno di un vano, posto dietro il rivestimento del bagagliaio, tre panetti contenenti eroina.

Sottoposta a sequestro, l'auto è risultata intestata a un cittadino italiano, a cui fanno capo oltre 340 veicoli. Su di lui sono in corso approfondimenti.