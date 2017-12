Rincaro bollette, +5% di gas ed elettricità da gennaio 2018

Roma (askanews) - Bollette più care da gennaio 2018. Nel primo trimestre del nuovo anno aumenteranno le forniture di elettricità e gas. Ogni famiglia tipo registrerà un incremento del 5,3% per le forniture elettriche e del 5% per quelle del gas. È quanto prevede l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela.

Il rincaro delle bollette appesantisce così il bilancio delle famiglie. Nel dettaglio, per l'elettricità, la spesa (al lordo delle tasse) per la famiglia-tipo nell'anno nuovo sarà di circa 535 euro, con una variazione del +7,5% rispetto ai 12 mesi dell'anno precedente.

Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.044 euro, con una variazione del +2,1% rispetto al 2016.