Roma, presepe vivente missionario: il ricavato per il Mozambico

Roma, (askanews) - Immergiti nelle botteghe artigiane, scopri gli antichi mestieri, percorri il villaggio di Betlemme tra numerosi animali, figuranti in costumi d epoca e assaggi gastronomici. Rivivi la rappresentazione della nascita di Gesù e il corteo dei magi. Il 6 gennaio 2018 torna il Presepe Vivente Missionario, a Roma, presso la Comunità Missionaria di Villaregia (Via Antonio Berlese, 55).

L'apertura è alle 14.30: le capanne del villaggio di Betlemme si animeranno con i personaggi che danno vita all'iniziativa che unisce arte, spiritualità, tradizione storica e culturale. Saranno i soldati romani ad accogliere il visitatore al censimento. Sarà poi possibile passeggiare nella Betlemme dei tempi di Gesù, visitando la bottega del falegname, del calzolaio, del fabbro, dell apicoltore, fino ad arrivare dal fornaio.

Per i più piccoli, oltre al giro in calesse, sono previsti giochi e intrattenimenti dei tempi romani. Non potrà mancare una visita alla Sacra Famiglia. Il corteo dei Magi concluderà la manifestazione.

Tra le principali novità di questa edizione c è il punto ristoro, che apre alle 13.00, e che offre la possibilità di consumare un pranzo veloce, un panino con wurstel e patatine fritte, una bibita e un dolce casereccio.