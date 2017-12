Capodanno in Messico, il bagno dei turisti con lo squalo balena

La Paz, Messico (askanews) - Anche se il suo nome e il suo aspetto possono incutere timore, il gigantesco squalo balena, lungo in media tra i 12 e 14 metri, è un "pacioccone dei mari", si nutre quasi esclusivamente di plancton ed è praticamente inoffensivo per l'uomo.

Per questo, a La Paz, capitale dello stato della Bassa California del Sud, nel Messico settentrionale, la sua presenza attira tantissimi turisti che, per passare un Capodanno diverso dal solito, non esitano a tuffarsi in acqua per provare l'emozione di nuotare al suo fianco.