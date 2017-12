India, almeno 15 morti in un incendio a Mumbai

Mumbai (askanews) - Almeno 15 persone sono morte nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 dicembre 2017 in un incendio a Mumbai, in India, sul tetto di un palazzo dove si stava svolgendo una festa. Una decina di persone sono state ricoverate in ospedale, tra i feriti ve ne sono almeno due in gravi condizioni.

Il fuoco si è sviluppato dopo la mezzanotte nel ristorante all'ultimo piano dell'edificio, prima di propagarsi rapidamente a due bar situati in prossimità, invadendo l'intero edificio in una mezz'ora.

Secondo l'ufficio di protezione civile della megalopoli indiana, gran parte delle vittime sono donne che partecipavano alla festa nel ristorante. Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta.