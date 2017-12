E' affetta da nanismo la nuova star degli Harlem Globetrotters

New York, (askanews) - Chi lo ha detto che per giocare a basket bisogna essere alti almeno due metri? La rivelazione degli Harlem Globetrotters si chiama Jahmani "Hot shot" Swanson, meglio noto come il Michael Jordan dei piccoli.

Alto meno di un metro e quaranta (4,5 feet), Jahmani ha firmato un ingaggio con la famosa squadra del quartiere di Manhattan a dicembre per il tour mondiale del 2018. Il 32enne è diventato una star, con decine di fan che fanno la fila per un selfie o un autografo dopo il debutto al Barclays Center di Brooklyn.

"Non avrei mai pensato di diventare un Harlem Globetrotter, tutto questo è come la storia di Cenerentola per me. E' bellissimo, il viaggio che ho fatto da quando sono nato fino ad oggi, ne vale la pena, il lavoro, allenarmi ogni giorno, affrontare le difficoltà e superarle".

"Crescere essendo affetto da nanismo, io e mia madre, mio fratello, sono rimasto a fissare la mia vita, dovevo gestirla con attenzione, frequentare luoghi pubblici, essere osservato, fissato, ridicolizzato, ciò mi ha aiutato a prepararmi a questo passo. Mia madre mi ha sempre detto, fai come se questo mondo fosse un palcoscenico, la gente vuole vedere le tue performance".

"E' un onore, un sogno che diventa realtà e spero che chiunque guardi i miei video, prenda questo da essi. E' semplicemente sapere che possono fare qualsiasi cosa. Non è solo essere un giocatore di pallacanestro, riguarda quello che puoi fare nella vita, qualsiasi cosa tu voglia fare, puoi farla, sono qui per mostrare al mondo che è possibile".

La madre, Sabrina Swanson:

"Immaginavo che avrebbe fatto qualcosa di grande con la pallacanestro, ma non pensavo a ciò. Ma lo sapevo da quando ha cominciato a camminare, perché era diverso con la palla. E l'ho sempre incoraggiato, puoi fare quello che vuoi, gli dicevo. Forse non entrerai nella Nba, ma la gente si girerà a guardarti".