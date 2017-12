Ondata di gelo in Usa, aereo finisce fuori pista a Boston

Boston (askanews) - Temperature sotto zero e ondata di gelo negli Stati Uniti. All'aeroporto di Boston, in Massachusetts, un aereo della compagnia JetBlue è scivolato fuori dalla via di rullaggio dopo essere atterrato, nella serata di Santo Stefano. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i passeggeri in arrivo da Savannah, in Georgia. Alcuni pullman hanno trasportato al terminal le persone che erano a bordo dell'aereo.

Prima dell'incidente, al Logan International Airport tutti i voli in partenza o in arrivo erano stati fermati temporaneamente per via delle condizioni meteo e della nevicata in corso.