Russia, Putin ha formalizzato la ricandidatura al Cremlino

Mosca (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Commissione elettorale centrale i documenti per la sua candidatura alle presidenziali del 18 marzo 2018, che ha praticamente la certezza di vincere.

Il presidente si candida da indipendente per un quarto mandato non consecutivo. La commissione centrale ha accettato i documenti del capo del Cremlino dopo aver approvato l'esclusione dell'oppositore, Aleksey Navalny che, però, ha invitato i suoi sostenitori a manifestare il 28 gennaio in tutta la Russia, proprio per contestare il sistema che lo ha tagliato fuori dalla corsa elettorale.

Intanto Putin ha incontrato a Mosca centinaia di bambini, per lo più studenti, invitati al Cremlino in occasione del tradizionale National new year party, al quale sono stati invitati più di 5mila ragazzini.