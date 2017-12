Spazio, la Russia ha perso i contatti col satellite Angostat-1

La Nasa a caccia d'idee per vivere sulla Luna con risorse locali

New York (askanews) - La Nasa vuole sfruttare le risorse della Luna per creare sul suolo del nostro satellite naturale una base permanente che non dipenda del tutto da materiali e rifornimenti inviati dalla Terra. L'agenzia spaziale americana preme per ricevere idee per l'utilizzo delle risorse "locali" come acqua, anidride carbonica e minerali con cui ridurre i costi delle missioni spaziali per ...