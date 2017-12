Peggio di "Spelacchio", polemica per il triste albero di Belgrado

Belgrado (askanews) - Paese che vai albero di Natale che trovi. Peggio di Roma, con l'ormai noto e rinsecchito "Spelacchio", ha fatto Belgrado. Nella capitale serba è esplosa la polemica per questo albero di Natale costato la considerevole cifra di 83 mila euro tutto in plastica e dall'aspetto sovietico. Poche decorazioni, niente luci e forma conica più finta che mai. I cittadini non hanno gradito e l'amministrazione ha annunciato che revocherà il contratto alla ditta che lo ha realizzato. Troppo tardi, come per il suo gemello sfortunato romano.