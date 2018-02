Renzi: Di Maio è come quel mio compagno di classe che...

Il leader del Pd Matteo Renzi iniziando la sua campagna elettorale da capolista in Umbria a Perugia visto il clima favorevole, si è lanciato in selfie, confessioni e battutine. Ha proposto una indennità speciale al suo rivale nel collegio uninominale di Firenze, Alberto Bagnai, perché “viene definito l'economista di Matteo Salvini e io penso proprio che sia un compito arduo insegnare a Salvini l'economia”.

Poi dopo un pizzico di autocritica interna al Pd (“litighiamo sempre”), Renzi ha giochicchiato sul candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: “Ci definiscono impresentabili, ma fino ad ora è proprio lui che non si presenta... Sto ancora aspettandolo in tv per la sfida che mi aveva lanciato...”. Secondo Renzi, Di Maio ricorda quei compagni di scuola che lanciavano la provocazione da finti bulli: “Guarda che ti aspetto fuori scuola”, ma all'uscita non si vedevano mai. “Chi non ha avuto un compagno di scuola come Di Maio?”, ha scherzato il leader del Pd...