Neve sul Sahara e non è un miraggio

Neve. Neve su uno dei posti più caldi del pianeta. Siamo nel deserto del Sahara e questo non è un miraggio. Il clima pazzo di questi giorni non ha risparmiato il deserto con una nevicata che rende tutto più magico. Provare, cioè vedere, per credere. Siamo in Algeria e queste dune, ricoperte di bianco, sono semplicemente fantastiche.

Video Instagram/tv4nyheterna