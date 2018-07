Amatrice, manca quasi tutto. Ma c'è il vu cumprà

Sabato 21 luglio, Amatrice, area del gusto dove grazie alle donazioni dei lettori del Corriere della Sera e dei telespettatori del Tg La7 è stata costruita una piazzetta con tutti i vecchi ristoranti del paese. La gente mangia in allegria, accoglie i parenti che nel week end si arrampicano fin quassù per salutare chi si è sistemato nelle casette. C'è un uomo che si aggira fra i tavoli con un borsone, e nessuno lo manda mia. Un uomo di colore, con un camicione jeans e un Borsalino di paglia: un vu cumprà, con la sua mercanzia: statuette africane di legno, braccialini portafortuna. Si chiama Kwesi, è nato in Ghana ed emigrato in Italia da qualche anno. Che ci fa fra i terremotati? “Sono venuto da Roma con la corriera Cotral”, spiega lui, “è molto comoda”. Questa gente ha perso quasi tutto, come fa a comprare statuette o braccialini? “Io ci provo. Ma non comprano tanto”. E allora, perché la trasferta? “Beh, qui mi trattano bene. E anche se non comprano qualcosa da mangiare me lo danno. Vale la pena...”