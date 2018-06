Russell Crowe nella Capitale, l'urlo del gladiatore: "Forza Roma"

Russell Crowe è in Italia per un evento speciale: il 6 giugno al Colosseo e l'8 e 9 giugno al Circo Massimo verrà proiettato "il Gladiatore", il film che lo ha reso celebre in tutto il mondo, con le musiche live dell’Orchestra italiana del Cinema. Arrivato alla conferenza stampa di presentazione al Forum Music Village, l'attore è sorridente e si lascia fotografare a lungo dai fotografi. Quando Luca Patrignani, presidente dell'Orchestra che suonerà durante gli eventi, gli consegna una sciarpa della Roma, Crowe prima la mette al collo del suo amico Tomas Arana, poi in un secondo momento la prende e alzandola al cielo urla "Forza Roma". Video/ Agenzia Dire