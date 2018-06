L'accusa chiede 2 anni e 9 mesi per Corona, lui: "Vergognoso, non hanno capito un c..."

A margine del processo d'appello sull'ormai nota vicenda dei soldi in contanti, trovati anche in un controsoffitto, l'ex fotografo dei vip ha parlato di progetti futuri e dell’attuale governo: Con il livello dei ministri che c'è potrei diventare premier". E ancora: "Potrebbe cambiare la legge sui pregiudicati al governo, se il leader della Lega può fare il ministro dell'Interno, io posso fare quello della Giustizia. Di sicuro, se entrassi in politica, prenderei più di Di Maio e Salvini messi assieme".