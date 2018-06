Maroon 5, cast tutto al femminile per il video di "Girls Like You"

Tutte le donne dei Maroon 5. La band americana ha rilasciato il video di "Girls Like You", singolo estratto dall'album "Red Pill Blues", e sorprende il cast tutto al femminile. Oltre alla featuring con la rapper americana Cardi B, in un completo giallo con spalline larghe, ad accompagnare il frontman Adam Levine ci sono ben 24 celebrità della musica, del cinema, della moda e della politica. Dalle cantanti Camila Cabello, Rita Ora e Jennifer Lopez alle attrici Gal Gadot, Elizabeth Banks e Millie Bobby Brown. Ma anche la conduttrice Ellen Ellen DeGeneres, l'attivista per l'immigrazione Angy Rivera, l'attivista per la giustizia sociale Franchesca Ramsey e la somalo-americana Ilhan Omar, primo legislatore musulmano eletto negli Stati Uniti. E in chiusura le donne della vita di Adam Levine: la prima figlia Dusty Rose e la moglie Behati Prinsloo, con cui lo scorso febbraio il cantante ha avuto la seconda figlia Gio Grace.

(a cura di Marisa Labanca)