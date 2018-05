"Home": ecco le prime immagini del nuovo attico di Fedez e Chiara Ferragni

Pochi secondi, sufficienti a far intuire la bellezza e le dimensioni del nuovo attico di Fedez e Chiara Ferragni a Milano: a postare le immagini su Instagram è stato lo stesso Fedez, commentandole semplicemente con la scritta "Home". Subito dopo è stata Chiara Ferragni ad aggiungere un altro breve video: "New Home is almost ready", la nuova casa è quasi pronta. Lo sarà definitivamente, dichiara la influencer, la settimana prossima.Nelle immagini si vede il grande salone, con una scala che porta al piano superiore o a un soppalco, e la terrazza con vista mozzafiato su Citylife. La nuova casa della coppia è nelle residenze Hadid, vicinissima alla vecchia, messa in affitto per quasi 10.000 euro al mese.

Immagini Instagram/fedezImmagini Instagram/chiaraferragni