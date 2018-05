La ginnastica per prepararti alla prova costume

Si avvicina sempre di più la prova costume. Per conquistare un corpo tonico e in forma bastano degli esercizi facilissimi da fare anche a casa o al mare, per un risultato duraturo e molto piacevole. Ce li suggerisce Giulia Calefato nel suo libro 'Fit is Beauty – Snella e tonica in 12 settimane' Crunch 30 secondi. Sdraiati sulla schiena, con le ginocchia piegate e i piedi a terra. Porta le mani alla nuca, per distendere e sostenere il tratto cervicale, e tieni i gomiti aperti, puntati all’esterno. Mento parallelo allo sterno, sguardo verso l’alto, contrai gli addominali per sollevare testa e spalle. Quindi torna lentamente a terra senza riappoggiare il capo. Squat 30 secondi. In piedi, divarica le gambe alla larghezza delle spalle, schiena dritta e le punte dei piedi leggermente ruotate verso l’esterno di circa 15°. Molto lentamente, esegui un piegamento delle gambe senza alzare i talloni, fino a formare tra anche e ginocchia un angolo di 90° con le cosce parallele al pavimento. Torna in posizione iniziale e ripeti. Le ginocchia vanno in direzione del piede e la respirazione è lenta e controllata. Bouncings squats 30 secondi. Esegui uno squat e resta in posizione con le gambe piegate e parallele al pavimento molleggiando per 30 secondi. Spinte da terra 1 minuto. Posizione supina, tieni le ginocchia piegate e i piedi a terra sulla palla. Solleva il bacino contraendo i glutei. Attendi 1 minuto e ritorna. Side squat 30 secondi. Posizione eretta, gambe divaricate, fletti la gamba destra e porta il peso su di essa, piegando il ginocchio fino ad avere la coscia parallela a terra. Nel mentre distendi la sinistra. Torna in posizione e ripeti dall’altra parte. Il tutto da eseguire per tre volte con un minuto di pausa tra un circuito e l’altro.

di Donatella Genta