Il "bride team" di Meghan Markle: un esercito di esperti in vista delle nozze

Nulla può essere lasciato al caso il giorno delle nozze. Lo sa bene Meghan Markle che il prossimo 19 maggio, quando raggiungerà il Principe Harry sull'altare della cappella di Saint George, avrà (inevitabilmente) tutti gli occhi su di lei. Un momento emozionante ma anche di grande stress, se si pensa alle migliaia di sudditi che si raduneranno davanti al castello di Windsor per assistere all'arrivo dei reali. Ma l'ex attrice inglese ha dalla sua parte un team di esperti che si occuperà di ogni minimo dettaglio. Un "Team Markle", come lo definisce il Daily Mail che lo ha svelato, che gestirà trucco, capelli, sopracciglia e meditazione anti stress. Dai massaggi facciali alle sopracciglia in stile Audrey Hepburn, per dare al viso un effetto fresco e luminoso; dal mantra scaccia pensieri al pilates, per un corpo tonico e snello. Meghan Markle sarà coccolata dai migliori esperti di bellezza e meditazione per apparire in perfetta forma il giorno del sì. Ecco chi sono i membri del "bride team".

(a cura di Marisa Labanca)