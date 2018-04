Nativi digitali: già a un anno davanti allo schermo e a sei anni il primo smartphone

Un quarto dei bambini inglesi di età pari o inferiore a sei anni possiede uno smartphone personale e la metà di questi bimbi trascorre fino a 21 ore settimanali davanti allo schermo. È il profilo dei nativi digitali inglesi tracciato da una ricerca del rivenditore britannico MusicMagpie, che ha riscontrato un aumento del 300% di telefoni rigenerati, acquistati dai propri clienti come primo smartphone per i figli. Ma nel Regno Unito l'approccio dei bimbi ai dispositivi digitali avviene molto prima dei sei anni: il 50% dei neonati tra i 6 e gli 11 mesi usa ogni giorno smartphone e tablet di mamma e papà. E in Italia la situazione non cambia. Nonostante la maggior parte dei genitori aspetti i 10 anni di età per regalare il primo telefonino ai figli, l'approccio del bambino a un touchscreen avviene entro il primo anno di vita: l'80% dei bambini italiani fra i tre e i cinque anni gioca quotidianamente con tablet e smartphone. Un'abitudine che i genitori, se non riescono a evitare, possono controllare rispettando una serie di buone regole, senza mai abdicare al ruolo di "educatore digitale"

(a cura di Marisa Labanca)