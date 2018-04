C'è un nuovo sport: la corsa con la moglie sulle spalle

Nel Surrey, in Inghilterra, hanno inventato un nuovo sport. Si chiama Wife Carrying, è riservato ai mariti che debbono correre per 380 metri portando le mogli sulle spalle. L'evento è basato sulla leggenda finlandese di "Ronkainen il ladro", la cui banda saccheggiò i villaggi e portò via le donne in una sorta di "rivisitazione" del ratto delle Sabine.

Nella gara del Surrey, però, a una portacolori del gentil sesso non è andata proprio bene, ci ha rimesso la schiena