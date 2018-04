I reali inglesi e il cibo: cosa non possono mangiare in pubblico (e a cosa non rinunciano)

Dai molluschi alla carne cruda o "al sangue", fino all'acqua di rubinetto. Sono solo alcuni dei cibi proibiti ai membri della Royal Family. Il rigido protocollo di Buckingham Palace impone ai reali inglesi di evitare una serie di cibi nei viaggi all'estero o quando mangiano fuori casa. Il perché è semplice: meglio non contrarre infezioni o malattie legate all'igiene o alla qualità dei cibi. Mentre per la Regina Elisabetta sono un tabù la pasta lunga e i sughi al pomodoro. Non potrebbe mangiarli senza fare rumore, cosa assolutamente contraria all'etichetta reale. Ma tra tanti divieti c'è posto anche per qualche vizio irrinunciabile, come il tè delle cinque o la tipica colazione inglese.

(a cura di Marisa Labanca)