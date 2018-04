Suonano "Despacito" sul piano gigante: virale il video made in Italy

E' ormai virale il video, condiviso su Facebook dal gruppo Pianoforte Gigante, di Ferrara, che si esibisce suonando su un pianoforte gigante, lungo 7 metri, la hit "Despacito". Più di tre milioni di convidisioni per Federica, Umberto, Giorgia e Camilla, i quattro giovani appassionati che unendo musica e danza spesso si allenano per reinterpretare brani riscuotendo grande successo. Ovviamente su un piano fuori norma, come quello reso celebre da Tom Hanks nel noto film "Big".