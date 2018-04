Plogging, quando la corsa fa bene anche all'ambiente

L'ultima frontiera del fitness outdoor arriva dalla Svezia e, non a caso, è ecofriendly. Si chiama plogging, dall'unione delle parole running e "plocka upp" (che in svedese significa raccogliere), e consiste nel correre e raccogliere i rifiuti trovati a terra. I plogger, runner che al classico abbigliamento da corsa aggiungono zaini e buste per i rifiuti, attraversano città e boschi cercando e differenziando cartacce, plastica, lattine, mozziconi di sigaretta. Dal 2017, anno in cui a Stoccolma un gruppo di amici ha lanciato l'iniziativa, il plogging si è diffuso un po' in tutto il mondo. E in Italia c'è chi ha giocato di anticipo. Dal 2015 l'agronomo e saggista Roberto Cavallo organizza la eco-maratona "Keep Clean and Run", per ripulire correndo le strade delle città. Quest'anno l'evento, che fa parte della campagna europea "Let's Clean Up Europe!", si svolgerà in bicicletta per ripulire dai rifiuti ben 969 chilometri di strade, dalla Puglia al Veneto: partenza il 12 aprile da Bari e arrivo il 19 aprile a Chioggia.

(a cura di Marisa Labanca)