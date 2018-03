Cuochi d'Italia, la proposta di matrimonio in diretta

"Non sono sicuro di arrivare in finale, ma di una cosa sono sicuro: Annalisa me la sposo". Romantico siparietto durante una puntata di Cuochi d'Italia, la sfida culinaria tra regioni in onda dal lunedi al venerdì su TV8 e prodotto da Drymedia. Venerdì 30 marzo alle 18.30 i telespettatori vedranno una proposta di matrimonio in diretta, corredata di anello e inginocchiamento d’ordinanza del cuoco Vito.

(con tanto di chef Borghese rimasto a bocca aperta)