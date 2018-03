Elizabeth Olsen e Winona Ryder in un tango a Buenos Aires: la nuova campagna di H&M

Il nuovo spot di H&M sembra muoversi sull'onda della riscossa femminile generata dai movimenti Time's Up e Me Too. Ma in questo caso la forza, l'energia e la coesione delle donne si propagano a ritmo di musica. Con due protagoniste d'eccezione, le attrici Elizabeth Olsen e Winona Ryder, il video della nuova campagna primavera 2018 trasforma un tango con un uomo noioso in una passionale danza tra donne, che fa tremare le strade di una dormiente Buenos Aires. Affiancate dalle modelle Imaan Hammam, Andreea Diaconu e Anna Ewers, le due attrici danzano su una coreografia di Holly Blakey che è un'ode all'amicizia e all'emancipazione femminile

(a cura di Marisa Labanca)