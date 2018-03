Skydiving mortale sui cieli di Puerto Escondido

Modelle in kimono, Tokyo Fashion Week nel segno della tradizione

Tokyo (askanews) - La settimana della moda di Tokyo dedica una sezione al capo icona della sua cultura: il kimono. Collezioni dedicate a in cui sofisticate geishe indossano preziosi abiti in seta allacciati in vita da obi finemente lavorati a mano. Come accessori non possono mancare sandali infradito geta e zori con i calzini tabi. Il Giappone, moderno e ipertecnologico, rende omaggio alla sua ...