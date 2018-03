Gol annullato, presidente del Paok entra in campo con la pistola

Meghan Markle per la prima volta a evento ufficiale con la regina

Londra, (askanews) - Debutto in grande stile per la bella Meghan Markle accanto alla Regina d'Inghilterra. La fidanzata del principe Harry ha partecipato per la prima volta ad un evento ufficiale in presenza di Elisabetta II, una commemorazione organizzata per la giornata del Commonwealth. La presenza dell'ex attrice americana Meghan Markle alla cerimonia religiosa nell'Abbazia di Westminster, a ...