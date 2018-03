Previsioni meteo per la giornata di martedì 13 marzo

Hong Kong, "queste elezioni un giorno triste per la democrazia"

Hong Kong, (askanews) - Il movimento pro-democrazia di Hong-Kong ha sofferto una sostanziale sconfitta nell'elezione per il rinnovo parziale del parlamento della città semiautonoma: i candidati democratici sono riusciti a riconquistare solo due seggi sui quattro che detenevano e che erano in palio nella consultazione, perdendone uno per appena l'1% dei voti. Willy Lam, analista politico alla ...