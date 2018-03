Previsioni meteo per la giornata di venerdì 2 marzo

Scia nel centro di Edimburgo trainato da un furgone

Roma, (askanews) - L'ondata di maltempo e freddo polare non ha risparmiato la Scozia, con disagi nel trasporto aereo e scuole chiuse. Ma l'allerta meteo e la fitta nevicata non ha fermato Ben Anderson, residente di Edimburgo, che di notte ha indossato i suoi sci ai piedi e si è fatto trainare da un furgone per le strade della città, compresa la centrale George Street, facendo slalom accanto alle ...