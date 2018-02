Alla Luiss la nuova laurea in "Management & Computer Science"

Roma, (askanews) - L'Università LUISS Guido Carli amplia la propria offerta formativa con l'introduzione del nuovo Corso di Laurea Triennale in "Management & Computer Science", che partirà ufficialmente da settembre 2018. All'interno del corso sarà presente la prima cattedra universitaria in "Machine Learning and Artificial Intelligence", sviluppata dalla LUISS in collaborazione con Vetrya, ...