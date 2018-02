Previsioni meteo per la giornata di venerdì 9 febbraio

Sanremo, la canzone di Meta e Moro resta in gara

Sanremo (askanews) - La canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente" resta in gara al Festival di Sanremo perché rispetta i requisiti di novità previsti dal regolamento del Festival di Sanremo. Lo ha comunicato la Rai in conferenza stampa al Teatro Ariston leggendo una nota dell'ufficio legale. "A seguito delle valutazione tecniche effettuate la Rai ritiene che non si debba ...