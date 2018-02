San Valentino, gridate la vostra storia d’amore al Corriere (come fa il direttore)

Una storia di amore è sempre fatta di segreti molto privati. Ma quando uno è innamorato pazzo vorrebbe gridarlo al mondo. E allora gridatela sulle pagine e sul sito del vostro Corriere, come spiega in questo video il direttore Franco Bechis con la moglie Monica.

In occasione di San Valentino raccontateci la meraviglia della vostra storia di amore, inviandoci anche le foto dei due innamorati alla mail sanvalentino@gruppocorriere.it. Renderemo pubblico il vostro grido per festeggiare con voi. Se volete potrete anche girare un breve filmato con il vostro racconto (esattamente come in questo video del direttore) e lo metteremo sul nostro sito Internet nella pagina speciale di San Valentino. Per non intasare la mail in questo caso inviateci il video allo stesso indirizzo utilizzando il servizio https://wetransfer.com/ .

Buona festa dell’amore a tutti dal vostro Corriere!