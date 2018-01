Emma, in arrivo il nuovo album “Essere qui"

A oltre due anni di distanza dall’ultimo album di inediti “Adesso”, Emma torna con un disco che mette la musica al centro, senza paura di confrontarsi con un sound internazionale e un nuovo linguaggio vocale. E' in arriva il nuovo album “Essere qui”, un disco di undici tracce che mostra una femminilità concreta, carnale e ottimista. Senza però perdere il senso della realtà. "Essere qui per me è un inno all'esistenza ed essere qui e fare il mesteire che amo è la cosa più bella del mondo", ha dichiarato la cantante pronta a partire con i live. Emma tornerà anche con un tour che arriverà nei principali palazzetti dello sport d’Italia, a partire dal 16 maggio.