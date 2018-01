Cracco sposa Rosa Fanti. Incidente sexy

Il Papa in Perù denuncia la corruzione e i peruviani applaudono

Lima, (askanews) - La denuncia della distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli, ma anche un grido alto contro la corruzione che imperversa: il viaggio di Papa Francesco in Perù si è trasformato in un appello a tutto campo per combattere contro i mali endemici che affliggono questo paese sudamericano, ma anche molti dei paesi confinanti. "Unire per difendere la speranza significa una ...