Zenga e Pezzali cantano “Hanno ucciso l’Uomo-Ragno”

Nel corso del tavolo del lunedì di Che Fuori Tempo che Fa su Rai 1 il duetto inedito composto da Walter Zenga e Max Pezzali che cantano per la prima volta insieme il celebre brano degli 883 da cui è nato il soprannome dell’ex portiere dell’Inter, ricordato da tutti come l’Uomo Ragno, appunto. Il campione ha poi voluto ripercorrere l’episodio che ha determinato l’epiteto: “Era uscita da pochissimo la canzone quando stato fatto fuori dalla Nazionale da Sacchi. Uscito dallo spogliatoio di Appiano Gentile, i giornalisti mi chiesero cosa ne pensassi dell’esonero della Nazionale e come risposta canticchiai la canzone di Max, non l’originale ma aggiunsi al testo: ‘Forse Sacchi, Carmignani, Matarrese chi lo sa’…il giorno dopo venne ripreso tutti i giornali”.