La danza del drago più lunga al mondo

Altro

Una panchina in 3D con plastica riciclata

Print Your City, il progetto lanciato dallo studio di design olandese The New Raw per trasformare i rifiuti che produciamo in arredi urbani in 3D. Panchine, per la precisione. La prima è stata realizzata ad Amsterdam: si chiama XXX ed è stata stampata usando solo plastica riciclata.