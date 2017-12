Spettacolare Pupu, punta alle Olimpiadi

Il panda gigante Pupu è impegnato ad allenarsi. Obiettivo? Entrare nel team di ginnastica cinese. L'agilità e l'amore per le capriole di questo esemplare sono quasi sempre sotto gli occhi divertiti dei visitatori dello Shenyang Forest Zoo della Cina nord-orientale, dove Pupu vive con altri tre panda, meno inclini di lui alla ginnastica. In un video girato dallo zoo l'animale sembra non stancarsi mai nel perfezionare i suoi movimenti ginnici: si accuccia e rotola per terra, non una, non due, ma ben sei volte di seguito. Questo energico panda tenta anche la gravità scalando e arrampicandosi sui rami degli alberi, peccato che la sua travolgente forza lo faccia spesso cadere. Ma per Pupu non è un problema: dopo ogni caduta ricomincia il suo allenamento tutto da capo.