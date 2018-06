"Interrogazione" sul 2 giugno: le risposte degli studenti universitari

"Legalità e Merito" a scuola, alla LUISS premiati i vincitori

Roma, (askanews) - Una canzone per denunciare atti di bullismo, un documentario per combattere l indifferenza e un fiore per non dimenticare le vittime di mafia. Sono alcune delle idee finaliste del "Progetto Legalità e Merito", l'iniziativa frutto di un'intesa tra Università LUISS, ANAC, DNA e CSM, la cui cerimonia di premiazione si è tenuta nella sede LUISS di Viale Romania a Roma. Oltre 600 ...