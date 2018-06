Per voi con questa Nazionale è stata una fortuna non andare ai Mondiali?

Maroon 5, cast tutto al femminile per il video di "Girls Like You"

Tutte le donne dei Maroon 5. La band americana ha rilasciato il video di "Girls Like You", singolo estratto dall'album "Red Pill Blues", e sorprende il cast tutto al femminile. Oltre alla featuring con la rapper americana Cardi B, in un completo giallo con spalline larghe, ad accompagnare il frontman Adam Levine ci sono ben 24 celebrità della musica, del cinema, della moda e della politica. Dalle ...