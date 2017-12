I pinguini vestiti come Babbo Natale

In tema di bizzarrie natalizie non poteva mancare la scelta, in Cina, di vestire alcuni pinguini con dei cappottini rossi, come fossero dei novelli Babbo Natale. La giubba e il cappellino natalizio hanno fatto divertire grandi e piccini, che hanno visto scorrazzare i pinguini natalizi sul ghiaccio.